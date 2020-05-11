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20:52 11.05.2020

Выводы Совета ЕС о будущем Восточного партнерства консолидируют европейские устремления Украины и дальнейшую интеграцию с ЕС – представитель Украины при ЕС Точицкий

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Выводы Совета ЕС о будущем Восточного партнерства консолидируют европейские устремления Украины и дальнейшую интеграцию с ЕС – представитель Украины при ЕС Точицкий

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Мыкола Точицкий убежден, что выводы Совета ЕС, которыми определяется будущее политики Восточного партнерства на период после 2020, консолидируют европейские устремления Украины и дальнейшую интеграцию с ЕС.

Так он в понедельник прокомментировал агентству «Интерфакс-Украина» соответствующее решение Совета ЕС.

Выделяя важные моменты принятого решения, Точицкий отметил, что, во-первых, выводы включают в себя такие ключевые сигналы для Украины, как поддержка ЕС европейских устремлений и европейского выбора, территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов, дальнейшую интеграцию с ЕС и доступ на внутренний рынок Евросоюза.

«Во-вторых, в выводах ЕС признает стратегическую важность Восточного партнерства и призывает к его большим амбициям и гибкости. Это именно то, что в контактах с ЕС и его государствами-членами мы постоянно продвигаем вместе с другими ассоциированными партнерами – Грузией и Молдовой. Закрепленная в выводах гибкость позволит нам развивать идею запуска дополнительного формата диалога ЕС с партнерами так называемого "Восточного партнерства Плюс", - продолжил посол.

Представитель Украины при ЕС также отметил важность того, что документ содержит положение о безвизовых режимах со странами-участниками Восточного партнерства – с теми, в которых уже действует безвиз, так и с теми, которые стоят на пути его получения. «Мы разделяем подход Европейской комиссии, которая считает, что для обеспечения мобильности важно успешное выполнение существующих планов действий в отношении либерализации визовых режимов путем постоянного выполнения соответствующих требований, а также соглашений об упрощении оформления виз и реадмиссии», - констатировал дипломат.

По его словам,  президент, правительство и Верховная Рада Украины «демонстрируют четкую политическую волю продолжать реформы в сферах, которые охвачены либерализацией визовых режимов, прежде всего в части борьбы с коррупцией. «Начало функционирования Высшего антикоррупционного суда завершило успешный процесс формирования антикоррупционных органов. Украинская власть настроена продолжать работать с нашими партнерами из ЕС с тем, чтобы при любом развитии событий, связанных с COVID-19, полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, и, прежде всего, свобода передвижения, сохранились», - подчеркнул Точицкий.

Кроме того, по его словам, в выводах отражены распространение преимуществ Единого цифрового рынка ЕС, «Зеленое соглашение ЕС», совместная борьба с дезинформацией, укрепление устойчивости партнеров, а также другие так называемые «секторальные» вопросы.

«Пандемия коронавируса, в условиях которой согласовывались и принимались эти выводы, подтвердила важность развития нового направления сотрудничества в рамках Восточного партнерства – сфере здравоохранения. Подводя итоги, хочу сказать, что выводы принимались в достаточно сложном политическом контексте, поэтому все эти амбициозные формулировки особенно ценны для нас. В то же время хочу отметить, что предыдущие выводы, которые утверждались в 2016 году, не упоминают европейских устремлений партнеров и присоединения к внутреннему рынку», - особо отметил представитель Украины. 

При этом он добавил, что выводы-2020 – «хорошая основа для будущего саммита Восточного партнерства, в ходе которого мы будем работать над усилением соответствующих политических и секторальных сигналов».

Как сообщалось ранее, Совет ЕС в понедельник одобрил выводы в отношении будущего политики Восточного партнерства после 2020 года. Документ фактически формулирует позицию Европейского Союза в контексте шестого саммита Восточного партнерства, который должен состояться в этом году. Из-за продолжающегося карантинного ограничения результаты были утверждены письменной процедурой.

Теги: #ес #украина #партнерство
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