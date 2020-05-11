В Черновицкой области ряд ограничений будет продлен – ОГА

В Черновицкой области ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавируса COVID-19 будет продлен, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

«Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ограничений на: работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения; пребывания в общественных местах без масок; проведения массовых мероприятий; посещения детских и спортивных площадок; оказания стоматологических услуг», - говорится в сообщении, на официальной странице Черновицкой ОГА в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Решением Черновицкой ОГА будет возобновлена робота: кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос), адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов, музеев.

Под запретом остается учебных заведений и воспитательных учебных заведений, робота пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

«Все мероприятия будут осуществляться с соблюдением требований постановлений Главного санитарного врача Украины», - подытожили в ОГА.