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19:58 11.05.2020

Совет ЕС утвердил выводы о политике Восточного партнерства на период после 2020

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Совет ЕС утвердил выводы о политике Восточного партнерства на период после 2020

Совет ЕС утвердил выводы о политике Восточного партнерства на период после 2020 года, подтвердив ее «стратегическое значение и совместную приверженность созданию общей зоны общей демократии, процветания и стабильности».

Речь об этом идет в пресс-релизе, распространенном в понедельник пресс-службой Совета ЕС.

«Сегодняшние выводы Совета подтверждают выводы Европейского Совета от 20 июня 2019 года, который ознаменовал 10-ю годовщину Восточного партнерства, и совместное сообщение «Политика Восточного партнерства на период после 2020 года: укрепление устойчивости - Восточное партнерство, которое принесет результаты для всех» от 18 марта 2020 года», - отмечается в пресс-релизе.

В частности, в своих выводах Совет приветствует «значительные достижения Восточного партнерства на сегодняшний день и подтверждает свой подход, основанный на стимулировании и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и наращиванию усилий в этом направлении». «Совет подтверждает, что нынешняя политическая основа, включая «20 результатов к 2020 году», является действующий и приносит ощутимые результаты и пользу людям. Совет также подчеркивает важность будущего Восточного партнерства как более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19», - детализируется в сообщении.

Также в выводах содержится «настоятельный призыв к возобновлению приверженности основам Восточного партнерства», к которым Совет ЕС отнес демократию, права человека, верховенство права, эффективное управление и успешную антикоррупционную политику, а также экономические реформы, проблемы окружающей среды, климат, энергетику, цифровую трансформацию и инвестиции в людей.

«Совет с нетерпением ожидает следующего саммита Восточного партнерства, на котором, как ожидается, будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени проведения последней встречи на высшем уровне в 2017 году, одобрены долгосрочные политические цели и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также будет дан мандат на подготовительную работу над следующим поколением результатов после 2020 года», - отметили в Совете

 

 

Теги: #ес #украина #партнерство
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