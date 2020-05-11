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19:10 11.05.2020

Порошенко: требую от Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов в Украине

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Порошенко: требую от Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов в Украине

Меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине следует продлить,   считает пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад», - заявил Порошенко  в эфире международной телеконференции «Мир и война» к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По мнению Порошенко, противодействие гибридной агрессии через российские СМИ и соцсети, отнюдь не менее важны, чем те усилия, что прилагает государство в сфере обороны.

«Надо создать условия в том числе для русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы паневропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения. Потому что когда люди «сидят на игле» «Russia Today» или «Россия 24» - очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства», - подчеркнул пятый президент Украины.

 

Теги: #порошенко #украина #запрет #соцсети
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