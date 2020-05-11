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18:26 11.05.2020

У МВД достаточно возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев – Геращенко

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У МВД достаточно возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев – Геращенко

У Министерства внутренних дел Украины достаточно возможностей, чтобы протестировать на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД, заявил заместитель министра внутренних Антон Геращенко.

"У нас есть своя система здравоохранения, мы закуплены тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и нацгвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - приводит слова Геращенко пресс-служба МВД.

Он подчеркнул, что карантин был правильным решением, поскольку дал всеря на подготовку к борьбе с коронавирусом.

"Сейчас мы полностью обеспечены тестами и всеми средствами индивидуальной защиты. Также мы частично обеспечены и сделали все, чтобы вскоре быть полностью обеспеченными аппаратами ИВЛ. Наши врачи имеют определенную подготовку и уже не так боятся лечения больных коронавирусом. Сейчас мы постепенно выходим из карантина", - заверил Геращенко.

Как сообщалось, 7 мая Верховная Рада приняла законопроект №3380 об усилении тестирования на COVID-19. В частности, закон делает обязательным тестирование для медиков, полицейских, нацгвардейцев, которые были задействованы в лечении больных коронавирусом.

Теги: #мвс #геращенко #коронавирус
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