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18:24 11.05.2020

Более 1,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

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Более 1,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

Уже свыше 1.5 млн жителей планеты успешно завершили лечение от коронавируса COVID-19, сообщил сайт Worldometers, отслеживающий подобную статистику.

По его информации, полностью выздоровел 1 607 141 человек. Более 284 тыс. заразившихся коронавирусом скончались.

В мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения COVID-19. При этом специалисты неоднократно предупреждали, что это неполные данные, так как во многих случаях болезнь проходит в легкой форме, и заразившиеся попросту не обращаются к врачам и не сдают анализы.

Теги: #коронавирус
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