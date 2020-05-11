В Авдеевке боевики обстреляли жилой квартал

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в воскресенье, 10мая, обстреляли жилой квартал в Авдеевке, мирные жители не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в результате преступных действий боевиков никто из мирных жителей не пострадал.