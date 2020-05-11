События

18:02 11.05.2020

В Николаевской области второй раз за сутки возник пожар на полигоне твердых отходов - ГСЧС

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В Николаевской области второй раз за сутки возник пожар на полигоне твердых отходов - ГСЧС

В Николаевской области спасатели локализовали на территории полигона твердых бытовых отходов КП "Добробут" пожар мусора, возникший второй раз за сутки, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"11 мая в 15:40 на экстренный номер "101" поступило сообщение о пожаре мусора на территории городского полигона твердых бытовых отходов КП "Добробут" г.Баштанка", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, по прибытию на место спасатели установили, что огонь распространился на площадь 1,2 га. По состоянию на 16:50 пожар локализован, продолжается ликвидация. Отмечается, что угрозы распространения огня на большую площадь нет.

Всего от ГСЧС привлечено 6 человек и автоцистерна, решается вопрос о привлечении спецтехники коммунального предприятия.

"Следует отметить, что это уже второй пожар на данном объекте в течение суток", - добавили в ведомстве.

Теги: #гсчс #полигон #николаевская_область #пожар
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