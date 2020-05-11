Украинец, член экипажа грузового судна, найден мертвым в Мексике - МИД

В Мексике в воскресенье был найден мертвым гражданин Украины, член экипажа грузового судна "Panamax Alexander", сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"10.05.2020 в посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту г. Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна "Panamax Alexander" (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна. После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о чрезвычайном происшествии администрацию порта г. Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день 10 мая с.г. тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Погорельцев добавил, что по факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование.

"Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего гражданина Украины. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Мексике" - добавил он.