Новый киевский фонтан, который установят на Владимирской горке, украсит скульптура Архистратига Михаила - Кличко

Городской голова Киева Владимир Кличко на своей странице в Facebook продемонстрировал макет нового фонтана, который будет установлен в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором.

"Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан - с очень красивой скульптурой Архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города", - заявил Кличко.

Он отметил, что несмотря на все ещё сохраняющуюся опасность эпидемии, Киев продолжает жить и развиваться.

"Мы продолжаем обновлять инфраструктуру, ремонтировать парки и скверы. Готовим и новые интересные объекты, которые, убежден, станут знаковыми", - подчеркнул мэр.