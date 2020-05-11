Сервисные центры МВД Украины возобновят работу 12 мая, прием будет вестись по предварительной записи через электронную очередь
Со вторника, 12 мая, после двух месяцев карантина возобновляют работу Сервисные центры Министерства внутренних дел, которые совершают регистрационные действия с автотранспортом, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Он отметил, что целью карантина было сохранение жизни и здоровья украинцев, и медицинская статистика демонстрирует, что эпидемиологическая ситуация в Украине лучше, чем в странах, которые ввели карантинные меры с опозданием.
"Поэтому очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что завтра тысячи автовладельцев одновременно бросятся в Сервисные центры МВД перерегистрировать авто. Логично, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для того, Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь", - сообщил Геращенко.
Все автовладельцы, нуждающиеся в услугах Сервисных центров МВД, смогут записаться в электронную очередь не выходя из дома, на сайте Главного сервисного центра МВД www.hsc.gov.ua.
Для этого необходимо выбрать раздел "Запись в электронную очередь", найти Сервисный центр МВД, в который пользователь планирует обратиться, и получить дату и время, когда он сможет это сделать.
"Вы всегда успеете продать или купить авто, а вот здоровье можете не уберечь. Поэтому пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по пользованию услугой "Запись в электронную очередь" на сайте ГСЦ МВД и зарегистрируйтесь для того чтобы не тратить свое время в очередях, не рисковать здоровьем и получить услуги в комфортных условиях", - подчеркнул Геращенко.
В случае отсутствия в нужном Сервисном центре МВД электронной очереди запись на проведение услуг будет проводиться по номерам телефоном региональных сервисных центров МВД соответствующей области.
Отмечается, что онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лица является основанием для отмены регистрации в электронной очереди.