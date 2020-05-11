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14:30 11.05.2020

При внедрении адаптивного карантина в Украине маски и социальное дистанцирование будут обязательными – совещание у Зеленского

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При внедрении адаптивного карантина в Украине маски и социальное дистанцирование будут обязательными – совещание у Зеленского

При внедрении адаптивного карантина в Украине маски и социальное дистанцирование будут обязательными во избежание вспышек COVID-19.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в понедельник на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского, на котором обсудили планы по смягчению карантина.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию заболевших и последнюю статистику о распространении инфекции, и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - отмечается в сообщении.

Теги: #карантин #зеленский #совещание
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