С начала текущих суток режим тишины в зоне проведения ООС не нарушался

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - сообщают в министерстве.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 10 мая, боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевые травмирования.