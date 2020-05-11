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13:22 11.05.2020

С начала текущих суток режим тишины в зоне проведения ООС не нарушался

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С начала текущих суток режим тишины в зоне проведения ООС не нарушался

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - сообщают в министерстве.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 10 мая, боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевые травмирования.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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