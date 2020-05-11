"Киевводоканал" завершил ремонт на Деснянской водопроводной станции, холодное водоснабжение восстановлено - КГГА

Ремонтные бригады "Киевводоканала" завершили восстановительные работы на Деснянской водопроводной станции, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На данный момент холодная вода подается в дома всех киевлян", - отмечается в сообщении.

Авария на станции произошла вечером 10 мая в результате сбоя на трансформаторной подстанции во время переключения насосных агрегатов. В результате было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов. В некоторых домах временно приостанавливалось холодное водоснабжение.