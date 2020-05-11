В Киеве за сутки подтверждены 66 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 медиков - Кличко

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось на 66 человек, шестеро из которых - медики, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Как сообщалось, за 9 мая в столице Украины был подтвержден Covid-19 у 34 человек.

"По состоянию на сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко на своем телеграм-канале в понедельник.

Среди заболевших 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, и пятеро детей - 2 девочки 1 и 3 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12 и 16 лет.

В больницы госпитализированы 26 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружены в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком 12, и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.