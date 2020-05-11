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09:53 11.05.2020

В Украине 11 мая начинается смягчение карантинных ограничений

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В Украине 11 мая начинается смягчение карантинных ограничений

С понедельника, 11 апреля, в Украине начинается ослабление карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

"Этот день настал, потому что большинство из нас соблюдали правила. Однако это не значит, что мы можем пренебречь мерами безопасности. Ежедневно в Украине обнаруживают около 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы не пополнять эту неутешительную статистику, не забывайте о правилах безопасности", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины на телеграм-канале "Коронавирус_Инфо".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке подчеркнул, что ослабление карантина не означает окончание эпидемии в стране.

"Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", - заявил он.

В рамках адаптивного карантина, начинающегося 11 мая, смогут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, ряд видов деятельности, предусматривающий прием посетителей в офисных помещениях, а также стоматологии. При этом конкретные условия могут варьироваться от региона к региону в зависимости от распространения коронавируса в каждой конкретной области страны.

Согласно постановлениям Главного государственного санитарного врача в учреждениях, возобновивших работу, должен быть организован температурный скрининг всех работников перед сменой, запрещено допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ, прием клиентов должен осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 м.

Кроме того, на входе в заведение торговли или сферы услуг должны быть организованы места для дезинфекции рук, клиентов и посетителей можно допускать только в масках или респираторах, сотрудники учреждения работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, а также проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 4 мая 2020 года первый этап послабления карантинных мер продлится до 22 мая.

Теги: #карантин #украина #коронавирус
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