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09:39 11.05.2020

С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного наземного транспорта по спецбилетам

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С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного наземного транспорта по спецбилетам

С 12 мая в Киеве будет увеличено количество отдельных рейсов наземного общественного транспорта, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта… Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", - приводит высказывание Густелева пресс-служба КГГА.

Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будет курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро« Лесная"- ул. Николая Закревского. Поликлиника"

Также отмечается, что 11 мая в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев КП "Киевпастранс". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию - как перед виездом на линию, так и в течение дня.

Теги: #киев #карантин #кгга #транспорт
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