События

09:38 11.05.2020

В ВСУ за прошедшие сутки новых случаев Covid-19 не выявлено

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В ВСУ за прошедшие сутки новых случаев Covid-19 не выявлено

За прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зарегистрировано, сообщает командование Медсил.

"По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и 2 летальных случая", - сообщается на странице командования Медсил в соцсети Фейсбук в понедельник.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 314 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 39 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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