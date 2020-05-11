События

08:46 11.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 282 тыс. человек, число инфицированных - 4,1 млн

1 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 282 тыс. человек, число инфицированных - 4,1 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире по состоянию на понедельник достигло 282 тыс. 719 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 398, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 понедельника насчитывалось 4 млн 102 тыс. 955 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 78 тыс. 634 случая заражения.

Излечились более 1,4 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 329 тыс. 791 (79 тыс. 528 скончавшихся), Испании - 224 тыс. 350 (26 тыс. 621), Великобритании - 220 тыс. 449 (31 тыс. 930), Италии - 219 тыс. 070 (30 тыс. 560), Франции - 177 тыс. 094 (26 тыс. 383), Германии - 171 тыс. 657 (7 тыс. 569), Бразилии - 162 тыс.699 (11 тыс. 123), Турции - 138 тыс. 115 (3 тыс. 789), Иране - 107 тыс. 603 (6 тыс. 640).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

Теги: #данные #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 11.05.2020
За сутки в материковом Китае выявлены 17 случаев активного заражения коронавирусом и 12 бессимптомных больных

За сутки в материковом Китае выявлены 17 случаев активного заражения коронавирусом и 12 бессимптомных больных

07:29 11.05.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тыс

Число жертв коронавируса в США превысило 80 тыс

03:47 11.05.2020
56 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердились в Черновицкой области

56 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердились в Черновицкой области

02:54 11.05.2020
Количество заражений коронавирусом в Великобритании превысило итальянские показатели

Количество заражений коронавирусом в Великобритании превысило итальянские показатели

23:19 10.05.2020
Новый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвердился в Донецкой области

Новый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвердился в Донецкой области

20:27 10.05.2020
Еще 269 человек с коронавирусом скончались в Великобритании, это самый низкий показатель с 29 марта

Еще 269 человек с коронавирусом скончались в Великобритании, это самый низкий показатель с 29 марта

17:28 10.05.2020
В Тегеране заявляют о готовности провести полный обмен заключенными с США в связи с угрозой коронавируса

В Тегеране заявляют о готовности провести полный обмен заключенными с США в связи с угрозой коронавируса

17:28 10.05.2020
"Белавиа" вывозит из Анголы и Судана белорусов, украинцев и россиян

"Белавиа" вывозит из Анголы и Судана белорусов, украинцев и россиян

16:39 10.05.2020
Ситуация вокруг коронавируса в Иране далека от нормальной

Ситуация вокруг коронавируса в Иране далека от нормальной

15:27 10.05.2020
Заполняемость коек для лечения Covid-19 не превышает 15%

Заполняемость коек для лечения Covid-19 не превышает 15%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УКРАИНА ДОНБАСС ОБСТРЕЛЫ

Боевики в воскресенье обстреляли позиции ООС вблизи Орехово, ранены четверо украинских военных – штаб

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Работа Деснянской водопроводной станции восстановлена

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо военных

В Харькове в тройном ДТП пострадала женщина-пешеход

Пенс самоизолировался после того, как его пресс-секретарь заразилась коронавирусом

Борис Джонсон разрешил англичанам загорать и почти без ограничений заниматься спортом

Шмыгаль: Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет

Боевики в воскресенье обстреляли позиции ООС вблизи Орехово, ранены четверо украинских военных – штаб

В нескольких районах Киева могут временно приостановить подачу воды из-за аварии на водопроводной станции - КГГА

Главный санврач напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические меры после ослабления карантина

Во Львовской области послабление карантина перенесли на 15 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА