Число жертв коронавируса в США превысило 80 тыс

В Соединенных Штатах по состоянию на понедельник от связанных с коронавирусом Covid-19 заболеваний скончались 80 тыс. 787 человек, число случаев летального исхода увеличилось на сутки на 750, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике.

Всего в США с начала распространения инфекции зафиксировано 1 млн. 367 тыс. 638 случаев заражения.

По данным ресурса, в мире инфицированы 4 млн. 178 тыс. 154 человека, число смертных случаев достигло 283 тыс. 734.