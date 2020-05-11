События

07:23 11.05.2020

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо военных

2 мин читать
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо военных

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, выполняющих задачи у Авдеевки. Там враг выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также НВФ дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты недалеко от н.п. Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" мпротивник совершил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом НВФ использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским боевики обстреляли трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

По данным украинской разведки, 10 мая военнослужащие ранили пятерых боевиков.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:40 11.05.2020
Работа Деснянской водопроводной станции восстановлена

Работа Деснянской водопроводной станции восстановлена

06:24 11.05.2020
В Харькове в тройном ДТП пострадала женщина-пешеход

В Харькове в тройном ДТП пострадала женщина-пешеход

03:47 11.05.2020
56 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердились в Черновицкой области

56 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердились в Черновицкой области

01:13 11.05.2020
Шмыгаль: Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет

Шмыгаль: Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет

23:19 10.05.2020
Новый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвердился в Донецкой области

Новый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвердился в Донецкой области

22:57 10.05.2020
Боевики в воскресенье обстреляли позиции ООС вблизи Орехово, ранены четверо украинских военных – штаб

Боевики в воскресенье обстреляли позиции ООС вблизи Орехово, ранены четверо украинских военных – штаб

22:36 10.05.2020
В нескольких районах Киева могут временно приостановить подачу воды из-за аварии на водопроводной станции - КГГА

В нескольких районах Киева могут временно приостановить подачу воды из-за аварии на водопроводной станции - КГГА

22:01 10.05.2020
Главный санврач напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические меры после ослабления карантина

Главный санврач напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические меры после ослабления карантина

21:32 10.05.2020
Во Львовской области послабление карантина перенесли на 15 мая

Во Львовской области послабление карантина перенесли на 15 мая

20:50 10.05.2020
На Закарпатье пиротехники уничтожили найденные местными жителями мины времен Второй мировой войны

На Закарпатье пиротехники уничтожили найденные местными жителями мины времен Второй мировой войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УКРАИНА ДОНБАСС ОБСТРЕЛЫ

Боевики в воскресенье обстреляли позиции ООС вблизи Орехово, ранены четверо украинских военных – штаб

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 282 тыс. человек, число инфицированных - 4,1 млн

За сутки в материковом Китае выявлены 17 случаев активного заражения коронавирусом и 12 бессимптомных больных

Число жертв коронавируса в США превысило 80 тыс

Пенс самоизолировался после того, как его пресс-секретарь заразилась коронавирусом

Борис Джонсон разрешил англичанам загорать и почти без ограничений заниматься спортом

Количество заражений коронавирусом в Великобритании превысило итальянские показатели

Еще 269 человек с коронавирусом скончались в Великобритании, это самый низкий показатель с 29 марта

В Ровно легковой автомобиль сбил велосипедиста

В Винницкой области автомобиль столкнулся с деревом, погибли трое военных, еще один человек в реанимации

Полиция разыскивает неизвестного, уличенного в краже из автомобиля в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА