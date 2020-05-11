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06:24 11.05.2020

В Харькове в тройном ДТП пострадала женщина-пешеход

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В Харькове в тройном ДТП пострадала женщина-пешеход

Правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Киевском районе Харькова, при котором пострадала 34-летняя женщина-пешеход, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Установлено, что потерпевшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водители автомобилей "Lexus" и "Renault" остановились перед переходом для пропуска пешеходов. В то же время водитель автомобиля "Mercedes-benz" не успел затормозить и совершил наезд на автомобиль "Lexus", который стоял впереди. От удара транспортное средство отбросило на пешехода и автомобиль "Renault", - говорится в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали информацию о происшествии в Киевском отделе полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #дтп #украина #харьков #пострадавшая
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