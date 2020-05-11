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06:19 11.05.2020

Пенс самоизолировался после того, как его пресс-секретарь заразилась коронавирусом

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Пенс самоизолировался после того, как его пресс-секретарь заразилась коронавирусом

Вице-президент США Майк Пенс принял решение самоизолироваться после того, как в пятницу его пресс-секретарь Кэти Миллер заразилась коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Речь идёт о мере предосторожности, поскольку сам Пенс не болен: в воскресенье он прошел проверку на коронавирус: результаты анализов - отрицательные.

В субботу вице-президент США не принял участие в совещании с президентом Дональдом Трампом и военачальниками.

Теги: #сша #пенс #изоляция
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