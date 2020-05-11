56 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтвердились в Черновицкой области

Еще 56 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области и в Черновцах, сообщила глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 10 мая, лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса в области. Из них - 23 в Черновцах", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем, по его словам, среди тех, кто выздоровел, 356 человек. В частности, в воскресенье ПЦР-тесты дважды показали отрицательный результат 21 буковинцу.

Глава ОГА отметил, что общее число инфицированных в Черновицкой области составило 2324 человека.