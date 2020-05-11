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02:54 11.05.2020

Количество заражений коронавирусом в Великобритании превысило итальянские показатели

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Количество заражений коронавирусом в Великобритании превысило итальянские показатели

За время пандемии коронавируса Covid-19 в Великобритании зафиксировано 219,183 случаев заболевания, в то время, как в Италии заболели 219 070 человек, сообщает сайт Worldometers.

По данным сайта, в Великобритании с 219 183 (+3923 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 31 855 человек умер.

В то же время в Италии из 219 070 (+802) заболевших 30 560 человек умерло.

Всего по количеству смертей Британия уже занимает второе место, опередив Испанию (26 621 человек) и Италию (30 560 человек).

Теги: #великобритания #италия #мир #коронавирус
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