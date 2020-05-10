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23:19 10.05.2020

Новый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвердился в Донецкой области

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Новый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвердился в Донецкой области

В Донецкой области за воскресенье лабораторно подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Один новый случай заболевания лабораторно подтверждено в течение 10 мая в Донецкой области - у 32 летнего жителя Мангушского района", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что с начала объявления карантина в области имеется 100 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них – три летальных случая, 22 человека выздоровели, остальные продолжают лечение.

 

Теги: #донецкая_область #коронавирус #украина
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