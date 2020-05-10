События

22:57 10.05.2020

Боевики в воскресенье обстреляли позиции ООС вблизи Орехово, ранены четверо украинских военных – штаб

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Боевики в воскресенье обстреляли позиции ООС вблизи Орехово, ранены четверо украинских военных – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований в воскресенье, 10 мая, обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Орехово, ранен один военный, еще трое получили боевые травмы, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 10 мая, подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы", - говорится в сообщении пресс-центра в Фейсбуке в воскресенье вечером.

В штабе отметили, что состояние здоровья военных удовлетворительное.

Также в штабе добавили, что украинские военные открывали ответный прицельный огонь по позициям боевиков. Потери противника уточняются.

Теги: #украина #донбасс #обстрелы
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