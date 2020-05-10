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21:32 10.05.2020

Во Львовской области послабление карантина перенесли на 15 мая

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Во Львовской области послабление карантина перенесли на 15 мая

Не смягчать условия карантина до 15 мая приняла решение Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время заседания в воскресенье, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - цитируют в сообщении слова заместителя главы Львовской ОГА Тараса Греня.

Как сообщалось, на протяжении нескольких минувших дней возрастало число лабораторно подтвержденных заболевших коронавирусом жителей Львовской области.

В частности, за минувшие сутки ПЦР-тесты подтвердили наличие коронавируса у 54 жителей Львовщины, два больных умерли.

В стационарах находятся 260 больных, 22 человека - в отделении реанимации, 6 на аппаратах ИВЛ. Всего коронавирус диагностировали у 753 человек, скончались 20, выздоровели -152 человека.

Теги: #львов #карантин #украина #послабление
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