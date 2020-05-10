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20:27 10.05.2020

Еще 269 человек с коронавирусом скончались в Великобритании, это самый низкий показатель с 29 марта

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Еще 269 человек с коронавирусом скончались в Великобритании, это самый низкий показатель с 29 марта

Еще 269 человек, инфицированных коронавирусом, умерли за прошедшие сутки в Великобритании, сообщает в воскресенье телеканал Sky news.

Это самый низкий показатель, начиная с 29 марта.

Общее количество летальных исходов среди лиц с коронавирусом в стране, между тем, возросло до 31 855.

Ранее на этой неделе министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис заявил, что правительство страны будет осторожно смягчать ограничительные меры, принятые в борьбе с распространением коронавируса.

Теги: #великобритания #жертвы #коронавирус
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