События

20:22 10.05.2020

В Ровно легковой автомобиль сбил велосипедиста

1 мин читать
В Ровно легковой автомобиль сбил велосипедиста

В Ровно вечером в субботу в результате наезда легкового автомобиля пострадал велосипедист, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Ровенской области.

"Автопроисшествие произошло 9 мая около 21:45 на перекрестке улиц Алексея Новака-Вячеслава Черновола областного центра. 36-летний водитель автомобиля Kia Ceed допустил наезд на велосипедиста, который в результате ДТП получил закрытый перелом бедра со смещением", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #украина #ровно #велосипедисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:24 10.05.2020
В Винницкой области автомобиль столкнулся с деревом, погибли трое военных, еще один человек в реанимации

В Винницкой области автомобиль столкнулся с деревом, погибли трое военных, еще один человек в реанимации

18:41 10.05.2020
Полиция разыскивает неизвестного, уличенного в краже из автомобиля в Харькове

Полиция разыскивает неизвестного, уличенного в краже из автомобиля в Харькове

15:43 10.05.2020
Один украинец погиб и трое получили ранения в результате ДТП в российской Вязьме

Один украинец погиб и трое получили ранения в результате ДТП в российской Вязьме

03:16 10.05.2020
Спикер парламента Грузии назвал назначение Саакашвили на должность в Украине "бросающим тень" на двустороннее сотрудничество

Спикер парламента Грузии назвал назначение Саакашвили на должность в Украине "бросающим тень" на двустороннее сотрудничество

08:50 09.05.2020
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

08:28 09.05.2020
Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Разумков поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне

07:18 09.05.2020
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военных получили ранения - штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военных получили ранения - штаб ООС

06:54 09.05.2020
В центре Киева частично  ограничат движение транспорта – КГГА

В центре Киева частично  ограничат движение транспорта – КГГА

03:39 09.05.2020
Директору дома престарелых, где от COVID-19 умерли трое пенсионеров, объявлено о подозрении -  полиция Киевщины

Директору дома престарелых, где от COVID-19 умерли трое пенсионеров, объявлено о подозрении -  полиция Киевщины

02:26 09.05.2020
Одному из главарей боевиков ЛНР сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Одному из главарей боевиков ЛНР сообщено о подозрении - Офис генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики с полудня трижды обстреляли украинские позиции

Зеленский: Звоните своей маме каждый день, а в День матери найдите особые слов

В Тегеране заявляют о готовности провести полный обмен заключенными с США в связи с угрозой коронавируса

"Белавиа" вывозит из Анголы и Судана белорусов, украинцев и россиян

Тимошенко в День матери: Вспомните, позвоните, любите!

Ситуация вокруг коронавируса в Иране далека от нормальной

Заполняемость коек для лечения Covid-19 не превышает 15%

В Германии проходят тестирование украинские медпрепараты, которые могут примененить для лечения Covid-19

Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА