В Ровно легковой автомобиль сбил велосипедиста

В Ровно вечером в субботу в результате наезда легкового автомобиля пострадал велосипедист, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Ровенской области.

"Автопроисшествие произошло 9 мая около 21:45 на перекрестке улиц Алексея Новака-Вячеслава Черновола областного центра. 36-летний водитель автомобиля Kia Ceed допустил наезд на велосипедиста, который в результате ДТП получил закрытый перелом бедра со смещением", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.