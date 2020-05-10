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19:24 10.05.2020

В Винницкой области автомобиль столкнулся с деревом, погибли трое военных, еще один человек в реанимации

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В Винницкой области автомобиль столкнулся с деревом, погибли трое военных, еще один человек в реанимации

В результате столкновения легкового автомобиля с деревом в Калиновском районе (Винницкая обл.) погибли трое военнослужащих военной части А1119, еще один человек в реанимации, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"9 мая на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района водитель автомобиля MERCEDES-BENZ VITO, 28-летний житель Калиновки не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, погибли от полученных травм на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ДТП произошло около 22:00 субботы.

В полиции также сообщили, что 20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги: #винницкая_область #украина #дтп_жертвы
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