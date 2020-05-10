Полиция разыскивает неизвестного, уличенного в краже из автомобиля в Харькове

Правоохранители разыскивают неизвестного, уличенного в краже из автомобиля в Харькове, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на правоохранителя. С ушибами полицейского доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейский применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле "Peugeot 206" серого цвета иностранной регистрации.

Правоохранители объявили спецоперацию план "Перехват" по городу и прилегающих районах.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.