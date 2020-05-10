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17:50 10.05.2020

Боевики с полудня трижды обстреляли украинские позиции

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Боевики с полудня трижды обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток в воскресенье по состоянию на 17:00, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны сообщали о трех обстрелах со стороны боевиков с начала суток в воскресенье по состоянию на 12:00, таким образом, остальные три обстрела произошли пополудни.

В ходе обстрелов боевики применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. "Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств режим "тишина" соблюдался.

Теги: #оос
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