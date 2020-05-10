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17:50 10.05.2020

Зеленский: Звоните своей маме каждый день, а в День матери найдите особые слов

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Зеленский: Звоните своей маме каждый день, а в День матери найдите особые слов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин Украины с Днем матери.

"Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в его Телеграм-канале в соцсети Facebook в воскресенье.

Он отметил, что "только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство". "Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день", - написал президент.

При этом Зеленский поблагодарил свою маму и свою супругу, отметив, что ему "повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире".

Теги: #зеленский #поздравления
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