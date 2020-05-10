В Тегеране заявляют о готовности провести полный обмен заключенными с США в связи с угрозой коронавируса

Иран готов провести без предварительных условий полный обмен заключенными с США, сообщает в воскресенье телеканал "Аль Арабийя" со ссылкой на представителя иранского правительства Али Рабиеи.

"Мы готовы обмениваться иранскими и американскими заключенными, и мы готовы обсуждать этот вопрос, но американцы пока не ответили", - сказал он.

"Мы обеспокоены безопасностью и здоровьем иранцев в тюрьме... на фоне вспышки коронавируса. Мы считаем Америку ответственной за безопасность иранцев", - добавил Рабиеи.

"Аль Арабийя" напоминает, что в 2019 году Тегеран и Вашингтон, отношения между которыми резко ухудшились за последние годы, обменяли американского студента Вана Сюиэ, находившегося три года в иранском заключении по обвинению в шпионаже, на иранского биолога Массуда Сулеймани, обвинявшегося в США в нарушении американского санкционного режима.