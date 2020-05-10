"Белавиа" вывозит из Анголы и Судана белорусов, украинцев и россиян

Белорусская авиакомпания "Белавиа" выполняет чартерный рейс по вывозу белорусов, украинцев и россиян из Анголы и Судана.

"На борту находятся около 60 человек. Из них 41 белорус, шесть украинцев и девять россиян. Люди в этих странах были в основном по работе - в служебных командировках", - сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиаперевозчика Игорь Чергинец.

Его цитирует госагентство БелТА.

Самолет вылетел 9 мая из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), в воскресенье борт прибудет в Минск.