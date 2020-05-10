События

17:28 10.05.2020

"Белавиа" вывозит из Анголы и Судана белорусов, украинцев и россиян

1 мин читать
"Белавиа" вывозит из Анголы и Судана белорусов, украинцев и россиян

Белорусская авиакомпания "Белавиа" выполняет чартерный рейс по вывозу белорусов, украинцев и россиян из Анголы и Судана.

"На борту находятся около 60 человек. Из них 41 белорус, шесть украинцев и девять россиян. Люди в этих странах были в основном по работе - в служебных командировках", - сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиаперевозчика Игорь Чергинец.

Его цитирует госагентство БелТА.

Самолет вылетел 9 мая из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), в воскресенье борт прибудет в Минск.

Теги: #белавиа #ангола #коронавирус #рф #судан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:28 10.05.2020
В Тегеране заявляют о готовности провести полный обмен заключенными с США в связи с угрозой коронавируса

В Тегеране заявляют о готовности провести полный обмен заключенными с США в связи с угрозой коронавируса

16:39 10.05.2020
Ситуация вокруг коронавируса в Иране далека от нормальной

Ситуация вокруг коронавируса в Иране далека от нормальной

15:43 10.05.2020
Один украинец погиб и трое получили ранения в результате ДТП в российской Вязьме

Один украинец погиб и трое получили ранения в результате ДТП в российской Вязьме

15:27 10.05.2020
Заполняемость коек для лечения Covid-19 не превышает 15%

Заполняемость коек для лечения Covid-19 не превышает 15%

14:26 10.05.2020
В Германии проходят тестирование украинские медпрепараты, которые могут примененить для лечения Covid-19

В Германии проходят тестирование украинские медпрепараты, которые могут примененить для лечения Covid-19

14:17 10.05.2020
Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

14:17 10.05.2020
В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

14:14 10.05.2020
В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

13:14 10.05.2020
Надбавку в 300% к зарплате в марте получили 254 медика Киевской области

Надбавку в 300% к зарплате в марте получили 254 медика Киевской области

13:14 10.05.2020
Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция разыскивает неизвестного, уличенного в краже из автомобиля в Харькове

Боевики с полудня трижды обстреляли украинские позиции

Зеленский: Звоните своей маме каждый день, а в День матери найдите особые слов

Тимошенко в День матери: Вспомните, позвоните, любите!

В МИД заявляют об отсутствии ограничений для выезда граждан Украины за границу

В Латвии и Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19

В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом

Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА