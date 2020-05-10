Один украинец погиб и трое получили ранения в результате ДТП в российской Вязьме

Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы, при чем один из них тяжелые, в результате дорожно-транспортного происшествия в г.Вязьма Смоленской области РФ в субботу, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"09.05.2020 в 22:40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

По словам Погорельцева, один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец - травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

"Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ", - рассказал он.