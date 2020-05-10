Заполняемость коек для лечения Covid-19 не превышает 15%

Заполняемость коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью Covid-19 не превышает 15%, несмотря на суточные колебания количества госпитализаций, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Решение о госпитализации принимает врач. Он принимает это решение в соответствии со стандартами оказания медпомощи на основании определенных факторов о течении болезни, о том есть или нет сопутствующих заболевание. Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполняемость коек, то в целом по Украине этот показатель не превышает 15%", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что количество госпитализированных может колебаться. "Мы не можем делать выводы по одному дню, тем более, что сегодня было госпитализировано 134 человека", - сказал Степанов.

Как сообщалось, на минувшей неделе по информации Минздрава 6 мая было госпитализировано 313 пациентов с Covid-19, 7 мая – 237. До это рекорд суточной госпитализации был зафиксирован 23 апреля и составлял 181 человек.