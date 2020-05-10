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14:26 10.05.2020

В Германии проходят тестирование украинские медпрепараты, которые могут примененить для лечения Covid-19

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В Германии проходят тестирование украинские медпрепараты, которые могут примененить для лечения Covid-19

Медицинские препараты украинского производства, которые могут быть применены для лечения коронавирусной болезни Covid-19, проходят в настоящее время лабораторную проверку на территории Германии, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - сказал Мельник в своем интервью "Радио Свобода", опубликованном в ночь на воскресенье.

Теги: #мельник #коронавирус #германия
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