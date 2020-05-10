События

14:17 10.05.2020

В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

1 мин читать
В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

 

Главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк скончался, сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты… Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

При этом Марцинкив не указал причины смерти Ковалюка, но, как пишет местное издание "Галка", несколькими днями ранее в ходе онлайн-брифинга рассказал, что тот был госпитализирован с подтвержденной коронавирусной болезнью Covid-19 в тяжелом состоянии. "У нас есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии", - сообщил мэр города 4 мая.

Теги: #коронавирус #ивано_франковск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 10.05.2020
Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

14:14 10.05.2020
В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

13:14 10.05.2020
Надбавку в 300% к зарплате в марте получили 254 медика Киевской области

Надбавку в 300% к зарплате в марте получили 254 медика Киевской области

13:14 10.05.2020
Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

13:14 10.05.2020
В Латвии и Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19

В Латвии и Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19

13:13 10.05.2020
В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

12:24 10.05.2020
Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

12:11 10.05.2020
Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

11:42 10.05.2020
Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19 для исследований

Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19 для исследований

11:25 10.05.2020
Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина

Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД заявляют об отсутствии ограничений для выезда граждан Украины за границу

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом

Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам

Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА