В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

Главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк скончался, сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты… Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

При этом Марцинкив не указал причины смерти Ковалюка, но, как пишет местное издание "Галка", несколькими днями ранее в ходе онлайн-брифинга рассказал, что тот был госпитализирован с подтвержденной коронавирусной болезнью Covid-19 в тяжелом состоянии. "У нас есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии", - сообщил мэр города 4 мая.