События

13:14 10.05.2020

Надбавку в 300% к зарплате в марте получили 254 медика Киевской области

1 мин читать
Надбавку в 300% к зарплате в марте получили 254 медика Киевской области

254 медицинских работник из пяти больниц и пунктов экстренной медицинской помощи Киевской области в марке 2020 года получили доплату в размере 300% от должностного оклада на общую сумму 2 млн 270 тыс. грн, сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"На сегодня, 8 мая, проведены соответствующие расчеты за март… Эти средства распределены между медучреждениями, которые непосредственно были задействованы в ликвидации последствий пандемии", - рассказал Володин во время онлайн-брифинга.

Он добавил, что средства, которые получают медики, задействованные в лечении больных Covid-19 - это государственная медицинская субвенция. Также доплаты осуществляются за счет местных бюджетов. По данным на 8 мая, средства уже преимущественно выплачены или будут выплачены, как только банки возобновят перечисление средств после выходных.

В марте в медучреждениях Киевcской области от Covid-19 лечились 22 человека. Некоторая часть жителей Киевской области проходила лечение в медучреждениях столицы. Соответствующий отчет был направлен в Министерство здравоохранения Украины 8 мая.

"В апреле из-за увеличения больных коронавирусом возрастет и количество медиков в области, которым будет начислена доплата в размере 300%", - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Теги: #киевская_область #выплаты #медики #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 10.05.2020
Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

14:17 10.05.2020
В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи, у которого ранее обнаружили коронавирус

14:14 10.05.2020
В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

В Испании за сутки от коронавируса умерли еще 143 человека, это самый низкий показатель с 18 марта

13:14 10.05.2020
Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

13:14 10.05.2020
В Латвии и Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19

В Латвии и Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев Covid-19

13:13 10.05.2020
В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

В Беларуси за сутки более 900 новых заражений коронавирусом, пять человек скончались

12:24 10.05.2020
Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

Более половины британцев готовы установить на смартфоны приложение, отслеживающее инфицированных Covid-19

12:11 10.05.2020
Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

11:42 10.05.2020
Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19 для исследований

Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19 для исследований

11:25 10.05.2020
Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина

Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД заявляют об отсутствии ограничений для выезда граждан Украины за границу

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом

Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам

Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА