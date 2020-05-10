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13:14 10.05.2020

Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

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Несоблюдение ограничений грозит второй волной эпидемии, предупреждает бельгийский вирусолог

Хорошая погода последних выходных перед ожидаемым 11 мая очередным этапом смягчения ограничений в Бельгии, введенных из-за коронавируса, привлекла в парки многочисленную публику, и это вызывает серьезную обеспокоенность, заявил бельгийский вирусолог Марк ван Ранст.

"Такие ситуации вызывают сожаление. Я рекомендую лицам, которые не соблюдают правил (изоляции), хорошо подумать", - сказал ученый из Католического университета Лёвена, член специальной экспертной группы, разрабатывавшей план поэтапного выхода из изоляции, в эфире телеканала VTM.

По мнению ван Ранста, наполненные людьми лужайки парков внушают серьезную тревогу, поспешное перескакивание через этапы смягчения ограничений может привести ко второй волне эпидемии.

Эксперт считает, что в процессе постепенного выхода из изоляции дисциплина важна как никогда. "Все граждане должны проявлять ответственность. Если правительство нам доверяет, мы должны придерживаться здравого смысла. Правило остается прежним: общаться как можно меньшему числу людей. Если мы этого не добьемся, совершенно точно кривая графика заражений пойдет вверх", - добавил он.

За минувшие сутки в Бельгии выявлено 485 новых заражений коронавирусом (585 днем раньше), что повысило общее число инфицированных в стране до 53 тыс. 081, сообщил в воскресенье антикризисный центр.

В бельгийских больницах с диагнозом коронавируса находятся 2 222 пациента (2 381 был накануне), в том числе в палатах интенсивной терапии - 476 (502 днем раньше).

За последние сутки выписался из больниц 231 вылечившийся. Всего с начала эпидемии в Бельгии были госпитализированы 16 тыс. 219 человек, 13тыс. 642 вылечились.

Антикризисный центр также объявил в воскресенье о 75 новых летальных исходах среди заразившихся коронавирусом (76 накануне), что довело общее число смертей в Бельгии до 8 656 с начала эпидемии Covid-19.

Теги: #коронавирус
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