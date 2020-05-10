Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения с начала текущих суток по состоянию на 12.00 10 мая.

"Потерь в результате прицельного огня противника и боевых действий среди наших героев-защитников нет", - говорится в сводке, опубликованной на сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

В ходе каждого обстрела боевики применяли минометы, выпустив всего 24 мины различных калибров. Все обстрелы произошли на рассвете.

"С подтверждением об отсутствии в секторе огня местного мирного населения и их инфраструктуры наши украинские герои вели адекватные оборонительные действия, применяя в ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований РФ легкое пехотное вооружение. После утренних проявлений вооруженных агрессии и получения достойной жесткого ответа со стороны защитников Украины, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска пока воздерживаются от нарушения режима тишины", - говорится в сообщении.