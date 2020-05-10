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12:24 10.05.2020

Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам

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Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил 678 украинских женщин, воспитавших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, звания "Мать-героиня", подписав соответствующий указ, сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу.

Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева.

Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ровенской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.

Теги: #зеленский #мать_героиня #награда
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Интерфакс-Украина
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