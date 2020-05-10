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12:11 10.05.2020

Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

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Из 34 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 15 человек госпитализированы

Двое из 34 жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, являются медицинскими работниками, написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье.

По его словам, среди заболевших 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов, другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы - густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - отметил Кличко, призвав киевлян не пренебрегать своим здоровьем.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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