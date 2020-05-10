Министр здравоохранения призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры после послабления карантина
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры после ослабления ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19, в частности, пользоваться масками и антисептиками.
"Очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья и запуск экономики, баланс между карантинными мерами и запуском экономики. Поэтому соблюдение противоэпидемических мер является сверхважным вопросом", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.
Министр напомнил, что, несмотря на разрешение открыться и возобновить работу, заведения торговли непродовольственными товарами, парикмахерские, салоны красоты, стоматологические кабинеты и другие объектов должны соблюдать противоэпидемические меры, рекомендованные Минздравом.
"У меня очень большая просьба ко всем украинцам соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и выполнять все другие рекомендации, которые дает Минздрав", - сказал Степанов.