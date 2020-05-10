Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул необходимость поддерживать отечественное производство тест-систем и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для противодействия распространению COVID-19.

"Позиция Минздрав – максимальная поддержка наших ученых и максимальная поддержка наших предприятий которые производят, в том числе тест-системы. Мы сейчас используем иностранные тест-системы, которые были закуплены, также используем украинские тест-системы, которые производит украинский производитель", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Степанов также сообщил, что Минздрав проводит экспертизы еще одного украинского производителя.

Степанов также сообщил, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о финансировании производства ПЦР-тестов Институтом молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАНУ должен выполнить Минфин.

"Решение о финансировании было принято СНБОУ 13 марта. Основным исполнителем решения о финансировании определен Минфин, который, как я знаю, работает над этим. Профинансированы определенные мероприятия ИМБГ", - сказал он.

Он отметил, что Минздрав ведет диалог с отечественными производителями о производстве СИЗ.

"Мы максимально стремимся вести с нашими производителями СИЗ, чтобы они наладили изготовление защитных костюмов и респираторов в максимальном количестве, именно украинского производства", - сказал он.

Степанов сообщил, что Минздрав проводит встречи с украинскими производителями, которые могут выпускать СИЗ.

"Мой заместитель Светлана Шаталова, согласно моему поручению, уже проводила с ними встречи вместе с Минэкономики, чтобы мы максимально могли содействовать именно изготовлению в Украине всего, что нам нужно", - сказал министр здравоохранения.