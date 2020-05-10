События

10:58 10.05.2020

Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

2 мин читать
Степанов: необходимо поддерживать отечественное производство тест-систем и СИЗ для противодействия распространению COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул необходимость поддерживать отечественное производство тест-систем и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для противодействия распространению COVID-19.

"Позиция Минздрав – максимальная поддержка наших ученых и максимальная поддержка наших предприятий которые производят, в том числе тест-системы. Мы сейчас используем иностранные тест-системы, которые были закуплены, также используем украинские тест-системы, которые производит украинский производитель", - сказал он на брифинге в воскресенье.
Степанов также сообщил, что Минздрав проводит экспертизы еще одного украинского производителя.

Степанов также сообщил, что решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о финансировании производства ПЦР-тестов Институтом молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАНУ должен выполнить Минфин.

"Решение о финансировании было принято СНБОУ 13 марта. Основным исполнителем решения о финансировании определен Минфин, который, как я знаю, работает над этим. Профинансированы определенные мероприятия ИМБГ", - сказал он.
Он отметил, что Минздрав ведет диалог с отечественными производителями о производстве СИЗ.

"Мы максимально стремимся вести с нашими производителями СИЗ, чтобы они наладили изготовление защитных костюмов и респираторов в максимальном количестве, именно украинского производства", - сказал он.

Степанов сообщил, что Минздрав проводит встречи с украинскими производителями, которые могут выпускать СИЗ.
"Мой заместитель Светлана Шаталова, согласно моему поручению, уже проводила с ними встречи вместе с Минэкономики, чтобы мы максимально могли содействовать именно изготовлению в Украине всего, что нам нужно", - сказал министр здравоохранения.

Теги: #степанов #коронавирус #производство #тесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 10.05.2020
За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

За минувшие сутки в ВСУ коронавирусом заболело двое военнослужащих

10:30 10.05.2020
В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

09:52 10.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

09:36 10.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

09:24 10.05.2020
В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

05:58 10.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тыс

Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тыс

04:53 10.05.2020
В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

В Херсонской области за сутки подтверждено еще 3 новых случая заболевания коронавирусом

01:33 10.05.2020
На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

На Буковине 9 мая зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19

21:32 09.05.2020
Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

18:36 09.05.2020
В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

В Молдове за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС МИР

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС

В Украине за минувшие сутки 522 новых случаев заболевания Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 151 выздоровел, 11 781 активный случай болезни

ООС СВОДКА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

НАПАДЕНИЕ СУДНО АФРИКА ПИРАТЫ

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Саакашвили смог в Грузии сделать современную таможню, у него "крепкие инвестиционные связи", мы обсуждали с ним и пенсионную реформу

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

Спикер парламента Грузии назвал назначение Саакашвили на должность в Украине "бросающим тень" на двустороннее сотрудничество

Пираты атаковали судно близ Экваториальной Гвинеи, возможно, захватив в заложники украинца и россиянина

Около 300 пациентов, среди которых и больные коронавирусом, горевшей в Москве больницы эвакуировали

В Киеве 10 мая откроются 19 продрынков

СБУ задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне

Правоохранители во время проведения мероприятий 9 мая в Украине открыли 4 уголовных производства, составили 20 админпротоколов

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено 4 админпротокола - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА