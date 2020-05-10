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10:30 10.05.2020

В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

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В трех областях Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 с начала пандемии превысило за прошедшие сутки количество активных случаев болезни в Херсонской области в дополнение к Винницкой и Кировоградской, где оно было больше уже ранее.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, в Херсонской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях количество выздоровевших за минувшие сутки превысило количество заболевших, и количество болеющих таким образом в этих областях снизилось. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано во Львовской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.

Всего за минувшие сутки:

в Винницкой области за минувшие сутки подтверждено 22 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 13 случаев выздоровления (с начала пандемии – 544 заболевших, 6 умерших и 291 выздоровевший), сейчас в области болеет 247 человек (за сутки на 8 больше);

в Волынской области – 25 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время – 470 заболевших, 10 умерших и 119 выздоровевших), сейчас болеет 341 человек;

в Днепропетровской области – 23 новых случая заболевания и 1 - смерти (с начала пандемии 704 заболели, 6 умерли и 75 выздоровели), болеет 623 человек (за сутки на 22 больше);

в Донецкой области - 1 новый случай заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии – 100 заболевших, 3 умерших и 20 выздоровевших), сейчас болеет 77 человек;

в Житомирской области – 32 новых случая заболевания и 7 - выздоровления (517 заболели, 11 умерли и 54 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 452 человека (за сутки на 25 больше);

в Закарпатской области - 695 новых случаев заболевания и 1 - смерти (за все время 695 заболевших, 16 умерших и 99 выздоровевших), сейчас болеет 580 человек (за сутки на 16 больше);

в Запорожской области - 8 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (всего 328 заболевших, 7 умерших и 120 выздоровевших), сейчас болеет 201 человек (на 7 больше за сутки);

в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтвержден 21 новый случай заболевания и 37 - выздоровления (1 116 заболевших, 61 умерший и 218 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 837 человек (на 16 меньше за сутки);

в г.Киеве за минувшие сутки 34 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 4 случая выздоровления (всего 1 805 случаев заболевания, 37 - смерти и 138 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 630 человек (за сутки на 27 больше);

в Киевской области – 13 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (с начала пандемии 972 заболели, 20 умерли и 119 выздоровели), сейчас болеют 833 человека (за сутки на 11 больше);

в Кировоградской области – 5 новых случая заболевания и 1 – выздоровления (за все время 416 заболели, 20 умерли и 239 выздоровели), сейчас болеет 157 человек (на 4 больше за сутки);

в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии 42 заболели и 14 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 28 человек;

во Львовской области - 54 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 9 - выздоровления (за все время – 753, 19 и 152 соответственно), сейчас болеет 582 человека (на 44 больше за день);

в Николаевской области – 17 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 221 заболевший, 5 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 167 человек;

в Одесской области - 17 новых случаев заболевания и 5 - выздоровления (за все время 636 заболели, 5 умерли и 32 выздоровели), сейчас болеет 599 человек (на 12 больше, чем днем ранее);

в Полтавской области - 6 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (246 заболевших, 8 умерших и 106 выздоровевших за все время), болеет 132 человека (за сутки на 4 больше);

в Ровенской области за сутки подтверждено 49 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время – 926 заболевших, 16 умерших и 142 выздоровевших), сейчас болеет 768 человек;

в Сумской области - 2 новых случая заболевания и 2 - выздоровления (за все время 154 заболели, 4 умерли и 74 выздоровели), сейчас болеет 76 человек, как днем ранее;

в Тернопольской области - 22 новых случая заболевания и 28 - выздоровления (за все время – 999, 18 и 310 соответственно), сейчас болеет 671 человек (за сутки на 6 меньше);

в Харьковской области - 44 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 6 - выздоровления (за все время – 5728, 16 и 67 соответственно), сейчас болеет 489 человек (за сутки на 36 больше);

в Херсонской области - 3 новых случая заболевания и 11 - выздоровления (за все время 159 заболевших, 2 умерших и 80 выздоровевших), сейчас болеет 77 человек (на 8 меньше за сутки);

в Хмельницкой области 10 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (за все время 175 заболевших, 7 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 119 человек (на 9 больше за сутки);

в Черкасской области 8 новых случая заболевания и 4 - выздоровления (с начала пандемии - 341, 12 и 144 соответственно), сейчас болеет 185 человек (на 4 больше за сутки);

в Черновицкой области за минувшие сутки 89 новых случая заболевания, 6 случаев смерти и 18 случаев выздоровления (2 268 заболевших, 76 умерших и 338 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 864 человек (на 65 больше, чем днем ранее);

в Черниговской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии – 73 заболевших, 6 умерших и 11 выздоровевших), сейчас болеет 56 человек.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 151 выздоровел. В настоящее время в Украине болеет Covid-19 11 тыс 781 человек, что на 356 больше, чем сутками ранее.

Теги: #коронавирус #снбоу
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