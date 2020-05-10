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08:41 10.05.2020

Зеленский: Саакашвили смог в Грузии сделать современную таможню, у него "крепкие инвестиционные связи", мы обсуждали с ним и пенсионную реформу

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Зеленский: Саакашвили смог в Грузии сделать современную таможню, у него "крепкие инвестиционные связи", мы обсуждали с ним и пенсионную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от работы экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на посту главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
"В годы президентства Саакашвили в Грузии он действительно смог сделать современную таможню, преодолеть коррупцию. Второй вопрос – у него достаточно крепкие инвестиционные связи. Мы с ним говорили и по поводу пенсионной реформы, которую уже тоже нужно начинать в Украине", - сказал он в субботу во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

Теги: #зеленский #саакашвили
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