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07:15 10.05.2020

За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

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За минувшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим тишины, за текущие –2, потерь среди украинских военнослужащих нет

За субботу боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 17 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток – дважды, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции неподалеку Каменки и Водяного из 82-мм минометов. У Красногоровки и Опытного боевики задействовали гранатометы различных систем.
Неподалеку Павлополя НВФ дважды вели огонь по позициям ООС из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Окрестности Широкино, Славного и дважды Старогнатовки боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Новотроицкого противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Хутора Вольного боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Крымского НВФ выпустили 10 мин 120-го калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Позиции ООС рядом с Новотошковским были обстреляны дважды - из 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Трехизбенки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Орехова задействовал противотанковый ракетный комплекс.
"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в утренней сводке в воскресенье.
По данным украинской разведки, 9 мая военнослужащие ООС уничтожили одного боевика и еще четырех ранили.
С начала текущих суток НВФ два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82-мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Защитников Орехово обстреляли обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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